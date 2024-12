Europa.today.it - "Beppe Grillo punta a distruggerci, ma gli iscritti confermeranno il voto della costituente"

"Quelli di sinistra votano la commissione Ursula, noi no. Quelli di sinistra mandano le armi a oltranza in Ucraina, favorendo l'escalation, noi no. Queste cose il Pd le ha votate assieme a Giorgia Meloni. Per questo ci definiamo progressisti indipendenti". Sono le parole del leader del Movimento.