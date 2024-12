Lapresse.it - Beatrice Gherardini svela ‘Tutti i trucchi del Make up’

Dal 9 dicembre sarà disponibile on line “Glow up secrets”, nuovo progetto video di, la beauty star,-up artist e life coach più seguita su Tik Tok Italia con oltre 1,6 milioni di followers, diventata un vero e proprio punto di riferimento quotidiano per la sua enorme e fidelizzata community nel complesso oltre 3 milioni di seguaci. Il nuovo format s’inserisce all’interno del progetto “la bellezza inizia nel momento in cui scegli di essere te stessa” che intende essere al tempo stesso un manifesto e uno slogan forte e chiaro, con l’intento di rendere omaggio alla bellezza dell’universo femminile in tutte le sue forme attraverso i segreti e il linguaggio del- up e attraverso la consapevolezza e l’accettazione della propria persona.Considerata come una delle beautyr e-up artist più amate e seguite sui social, autrice del libro “Tutti idelup” e fondatrice dellaAcademy, è un concentrato di sana positività e di entusiasmo, un’energia frizzante e contagiosa che è riuscita a trasmettere nel quotidiano al pubblico che la segue, attraverso consigli preziosi e contenuti mirati a valorizzare la bellezza femminile grazie al trucco, momento quotidiano di fondamentale importanza nella vita di ogni donna indipendentemente dall’età.