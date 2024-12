Aumentano gli aborti in Italia Ministero della Salute | +32% nel 2022

Tg24.sky.it - Aumentano gli aborti in Italia, Ministero della Salute: +3,2% nel 2022

Leggi su Tg24.sky.it

gliin: nelsono state notificate 65.661 Interruzioni volontarie di gravidanza (Ivg), con un + 3,2% rispetto al 2021 quando sono state notificate 63.653 Ivg. Salgono le Ivg anche tra le minorenni: le under18 che hanno effettuato un aborto sono state 1.861 (il 2,8% di tutti gli interventi praticati in) con un tasso dività del 2,2 per 1000, in aumento rispetto al 2,1 rilevato nel 2021 e all'1,9 del 2020. Sono i datinuova Relazione delsull'attuazioneLegge 194/78 trasmessa al Parlamento e pubblicata dal sito Prochoice.it. Inversione di trend per i sanitari: scende il numero dei medici obiettori e per la prima volta le Ivg farmacologiche superano glichirurgici.