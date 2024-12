Fanpage.it - “Attenzione alle pubblicità che rovinano la magia del Natale ai bambini”: lo sfogo di una donna

Leggi su Fanpage.it

Come possono i bambini credere in Babboquando ledi giocattoli sono rivolte ai genitori? Se lo è chiesto unasu TikTok dando vita a un dibattito sulle tradizioni natalizie in famiglia.