Ascolti Tv ieri 4 dicembre ‘This is Me’ chiude in bellezza con 3 mln e Pier Silvio – Le Pagelle

Lee i dati deglitv di, mercoledì 42024: THIS IS ME – VOTO 7L’ultima puntata di This is Me di Silvia Toffanin con i protagonisti di Amici e con il blitz a sorpresa diBerlusconi conquista su Canale5 una media di 3.034.000 spettatori con share del 21.8%. Un risultato che attesta il successo in prima serata. L’EREDITA’ – VOTO 7L’Eredità di Marco Liorni vola con una media di 4.414.000 spettatori pari al 25.8% di share. Performance che attesta il successo di Rai1 nel Preserale dove però il competitor di Canale 5 con La Ruota della Fortuna regge bene il confronto (3.709.000 spettatori e 22.9%). UOMINI E DONNE / VITA IN DIRETTA – VOTO 7Al pomeriggio su Canale5 Uomini e Donne con Maria De Filippi registra 2.526.000 spettatori con il 25.2%. Su Rai1 La Vita in diretta con Alberto Matano 2.