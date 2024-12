Dilei.it - Ascolti tv del 4 dicembre, This is Me chiude in trionfo, Rai 1 flop

is Me ha chiuso i battenti e Silvia Toffanin ci teneva a fare bella figura, d’altro canto ogni volta che è andata in onda in prima serata, glidi Canale 5 si sono impennati. E così, Rai 1 ha risposto con la commedia francese, Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie 3.Per la terza e ultima puntata diis Me, Silvia Toffanin ha voluto come ospiti Elodie, Alberto Urso, Giulia Pauselli e persino Pier Silvio Berlusconi.Per gli appassionati del genere, l’appuntamento del mercoledì sera è con Chi l’ha visto? su Rai 3 dove si è parlato della scomparsa di Daniela, la donna di Vitriola di Montefiorino e del caso di Salvatore, fatto sparire e la sua auto incendiata.Il resto della programmazione ha visto su Rai 2 la fiction Stucky, su Italia 1 la partita di Coppa Italia, Fiorentina-Empoli.