Approfondimenti sul bradisismo ad opera degli esperti

Leggi su Ilblogdigio.it

L‘articoloAutori Bevilacqua et al. 2024, pubblicato sulla rivista Communications earth & environment, ha avuto vasta eco in quanto ilè un argomento molto sentito. Si ritiene molto importante che si facciano ricerche e confronti anche a distanza tra scienziati, ma ai cittadini interessa sapere se si fanno passi in avanti sulla conoscenza .suladIl Blog di Giò.