Secoloditalia.it - Apostolico lascia la magistratura, toghe rosse a lutto. Fu la prima a disapplicare il decreto Cutro

Leggi su Secoloditalia.it

La giudice di Catania Iolandasi è dimessa dallaa far data dal prossimo 15 dicembre. Il plenum del Csm ha accolto le dimissioni.era stata al centro di polemiche politiche dopo che era apparso un video in cui la si vedeva partecipare a una manifestazione a Catania nel 2018 contro i decreti sicurezza sui migranti. Il filmato uscì fuori nell’ottobre 2023, pochi giorni dopo il 30 settembre 2023, quando la giudice non aveva convalidato il trattenimento di alcuni migranti richiedenti asilo, ritenendo illegittime le norme del ‘‘ varato dal governo Meloni.Iolandae la sentenza contro il“Meglio tardi che mai, ora potrà comportarsi come una esponente di Rifondazione comunista senza creare imbarazzi”. Così una nota della Lega.