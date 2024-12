Tg24.sky.it - Anziano trovato morto in casa a Caltanissetta, arrestato il fratello

Un uomo di 64 anni è statodalla polizia acon l'accusa di aver ucciso ildi 77 anni. L'accusa a suo carico è omicidio aggravato dal rapporto di coabitazione e dal vincolo di parentela con la vittima. Il ritrovamento del corpoIl corpo senza vita di Ignazio Polizzi era stato rila mattina del 21 novembre scorso nella sua abitazione in via Lunetta, a, riverso a terra, con la testa fracassata. Nell'appartamento, dove la vittima viveva cole altri familiari, gli agenti della polizia avevanoun secchio di acqua misto a sangue, con all'interno una spugna, che erano stati utilizzati per pulire una parte del pavimento. Agli inquirenti, Angelo Polizzi aveva raccontato che ilera caduto improvvisamente e aveva iniziato a battersi violentemente la testa a terra fino a togliersi la vita, nonostante i suoi tentativi di bloccarlo.