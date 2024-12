Zon.it - Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 5 dicembre

La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it., ladiSopraffatto dai sensi di colpa, Tarik decide di confessare la verità a Kemal riguardo al suo coinvolgimento in attività oscure. Finalmente il corpo di Ozan viene recuperato, permettendo di avviare l’autopsia per far luce sulle circostanze della sua morte.Chi è Nihan di?Il personaggio di Nihan è interpretato da Neslihan Atagül, che è nata a Istanbul il 20 agosto 1992. Fin da piccola è appassionata di recitazione e ha sempre sognato di diventare un’attrice.