Milanotoday.it - Anche Francesco Tambasco (presidente di Ata Soccorso) riceverà l'ambrogino

Leggi su Milanotoday.it

Le “sue” ambulanze corrono in giro per la città (e per l’hinterland) a salvare vite umane. Per questo il comune di Milano ha deciso di premiarlo con la massima onorificenza comunale. C’èildi Ata, tra i milanesi che riceveranno l’Ambrogio d’oro il.