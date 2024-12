Reggiotoday.it - Ambiente, triste primato per la Calabria: seconda nella classifica nazionale per ecoreati

Un reato ogni 18 minuti per un totale di 902.356 illeciti ambientali. È quello che in Italia in tre decenni hanno compiuto le ecomafie con un attacco costante e incessante all’. Una media, dal 1992 al 2023, di 79,7 reati al giorno, 3,3 ogni ora, uno ogni 18 minuti. Un ritmo impressionante.