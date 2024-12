Messinatoday.it - Amazing Jill! La moglie "ibbisota" di Biden sulle tracce dei bisnonni: in Sicilia l'ultimo viaggio da first lady

Un legame che unisce oltreoceano e oltre il tempo l'Italia e in modo particolare lae il villaggio di Gesso all'America, con lo stato del New Jersey e la città di Hammonton dove una via accoglie ancora i residenti dai cognomi "ibbisoti" che portano i segni genealogici e genetici del.