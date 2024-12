Lecceprima.it - Allestimenti, luminarie, teatro, concerti e mostre: al via “Un Natale per tutti”

LEVERANO - Al via la stagione natalizia a Leverano che quest’anno ritorna, per il terzo anno consecutivo, con la rassegna Unper, ricca di appuntamenti per grandi e piccini in programmazione fino al prossimo gennaio 2025.Si parte venerdì 6 dicembre, dalle ore 16:30 in Piazza Roma.