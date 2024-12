Ilrestodelcarlino.it - "Allerta per la diga che cede", ma è soltanto un’esercitazione

Nel 2012 e 2013 si ebbero ripetute chiusure della strada provinciale di Strettara a valle delladi Riolunato, per timore di un cedimento della struttura, con disagi a tutta la viabilità appenninica. Seguirono importanti lavori di Enel Green power per il rinforzo e consolidamento dellastessa e le chiusure non si ripetettero. Ma per essere pronti ad eventuali future problematiche, l’ipotesi di un cedimento di questo bacino idroelettrico è stata inserita nella serie sperimentale di test IT-Alert, il sistema di allarme pubblico nazionale che simula situazioni di grave rischio per la popolazione. Da ieri a lunedì prossimo L’Emilia-Romagna sarà infatti coinvolta da una serie di test con ben 43 comuni. In tutto si svolgeranno quattro esercitazioni su aziende potenzialmente pericolose e cinque test sulle dighe, tramite l’invio di messaggi ai cittadini presenti o in transito nelle aree interessate.