Allarme povertà sanitaria. La Valle non è immune

L’importante è la salute, si dice. Verissimo, però senza denaro per arrivare alla fine del mese, anche mantenere la salute diventa un lusso. Lo si evince in modo chiaro dalla prima Ricerca sullain provincia di Sondrio presentata ieri a Palazzo Muzio. La ricerca è stata condotta da Codici, la cooperativa sociale che coordina l’Osservatorio provinciale per il contrasto allee alle vulnerabilità attivo nell’ambito del progetto ProPositivi con il consorzio di cooperative sociali Sol.Co Sondrio quale principale interlocutore. La primavera scorsa sono stati raccolti oltre 1.800 questionari, distribuiti sull’intero territorio provinciale e la fotografia che ne esce è piuttosto preoccupante. "C’è una fascia sempre più grande di persone, soprattutto famiglie con figli piccoli, che di fronte alle difficoltà economiche rinuncia alle spese sanitarie" osserva Massimo Bevilacqua, direttore di Sol.