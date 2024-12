Fanpage.it - Alessandra Mussolini definisce il volto di Donatella Versace “lucertolone”, interviene Alberto Matano

Nella puntata di mercoledì 4 dicembre de La Vita in Diretta,ha commentato la trasformazione estetica di: "È ridiventata come Gianni. Ha un'aria familiare, prima era tipo un rettile"., conduttore del programma in onda su Rai 1, è intervenuto dissociandosi dalle sue parole.