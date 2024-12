Pordenonetoday.it - Al Verdi il grande omaggio a Buscaglione per la regia di Arturo Brachetti

Leggi su Pordenonetoday.it

Un nuovo appuntamento in esclusiva regionale per la programmazione del Teatrodi Pordenone, che presenta giovedì 5 e venerdì 6 dicembre alle 20.30, lo spettacolo teatral-musicale “Fred!”, appassionatoa Frede alle sue canzoni immortali: protagonista in scena il giovane.