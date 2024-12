Modenatoday.it - Agli Orti Buon Pastore un incontro per imparare a difendersi dalle truffe telefoniche

Leggi su Modenatoday.it

Non cliccare su link sospetti provenienti da presunte banche e assicurazioni; non fornire informazioni personali, tanto meno numeri di conto e password di accesso a profili personali. Sono solo alcuni dei suggerimenti per evitare di cadere nel tranello delle.Il tema sarà al.