Aggressori sedicenni Due daspo

Sono stati identificati gli autori della grave aggressione del 15 novembre ai danni del titolare del bar Alex in piazza Italia a Paladina. Sono tre minori residenti nel paese. A due di loro, con precedenti per reati contro il patrimonio, il Questore di Bergamo ha firmato l’avviso orale per i minorenni, misura recentemente introdotta con il decreto Caivano. L’episodio attorno a mezzanotte. Un gruppetto formato da almeno tre 16enni aveva preso a calci e pugni il barista, colpendolo alla testa con una bottiglia. I ragazzi si erano dileguati. Era stata la vittima, soccorsa da altri avventori, a denunciare l’accaduto e a farsi medicare le ferite. Il sindaco Gianmaria Brignoli annunciò l’implementazione delle telecamere. Proprio grazie alle telecamere già presenti e alla descrizione, tre di loro sono stati rintracciati e la Questura ha disposto ilurbano nei confronti di due di loro.