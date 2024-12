Vanityfair.it - Afghanistan, la salute negata alle donne: non potranno più esserci ginecologhe e ostetriche

I talebani chiudono le scuole di ostetricia, fra le poche che lepotevano frequentare. I corsi e i training femminili negli istituti di scienze dellasono «sospesi in tutto l'fino a nuovo avviso», il messaggio arrivato a inizio settimana. Se non ci sono infermiere,, non c'è il diritto allaper leche non possono essere visitate dagli uomini