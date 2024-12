Fanpage.it - Accoltellata dall’ex al termine della loro relazione, la mamma: “Le diceva: ‘Se non torni mi uccido'”

Leggi su Fanpage.it

Oggi in carcere l’udienza di convalida del fermo per tentato omicidio per il 41enne che lunedì ha accoltellato la sua ex compagna a Guastalla (Reggio Emilia). Per la madre di lei, lui non l'aveva mai aggredita prima ma non aveva accettato la fine