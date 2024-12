Brindisireport.it - Accoltellamento in piazza, vittima ricoverata. Polizia al lavoro per cercare l'autore

BRINDISI – Indagini in corso a Brindisi per risalire all’dell’ai danni del 44enne che nella serata di ieri, mercoledì 4 dicembre, si è recato in ospedale con ferite di arma da taglio all’altezza dell’inguine e al torace. L’uomo è stato ricoverato con una prognosi di venti.