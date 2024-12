Fremondoweb.com - Accadde oggi: 5 dicembre, il disastro ambientale che uccide 12mila persone

Leggi su Fremondoweb.com

“The Great Smoke of London” fu la conseguenza del diffusissimo utilizzo di carbone che si andò a unire all’impatto climatico The Great Smog of London, un ricordo dolorosissimo e un evento che ha certamente lasciato il segno in chi lo . ContinuaL'articolo: 5, ilcheproviene da Fremondoweb.