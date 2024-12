ACAB | la serie basata sul film dal 15 Gennaio su Netflix

Leggi su Cinefilos.it

: lasuldal 15su, l’atteso progetto seriale in 6 episodi prodotto da Cattleya – parte di ITV Studios – sarà disponibile suil 152025. Oggi sono state finalmente svelate le prime immagini del teaser trailer della, diretta da Michele Alhaique e con protagonisti Marco Giallini, Adriano Giannini, Valentina Bellè, Pierluigi Gigante e Fabrizio Nardi.La trama diUna notte di feroci scontri in Val di Susa. Una squadra del Reparto Mobile di Roma resta orfana del suo capo, che rimane gravemente ferito. Quella di Mazinga (Marco Giallini), Marta (Valentina Bellè) e Salvatore (Pierluigi Gigante), però, non è una squadra come le altre, è Roma, che ai disordini ha imparato ad opporre metodi al limite e un affiatamento da tribù, quasi da famiglia.