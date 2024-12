Firenzetoday.it - A Prato un centro che studierà le rocce extraterrestri provenienti da Marte

Leggi su Firenzetoday.it

Il Comune disi è candidato per ospitare la futura costruzione di undi ricerca per studiare e analizzare il materiale extraterrestre, in primis i campioni di ritorno da. Per una proposta, avanzata in collaborazione con la Regione Toscana, gli atenei toscani e l’Istituto.