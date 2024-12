Ilrestodelcarlino.it - A Coriano è tempo di mercatini

Si accende il Natale atra, teatro, spettacoli e alberi luminosi. Si parte questo fine settimana con un concerto a lume di candela sabato al teatro Corte per accogliere i Miscellanea beat con Within the beatles, tributo ai Beatles con Massimo Marches, voce e chitarra, Gionata Costa al violoncello e la voce recitante di Giuseppe Righini. Domenica tornano inella centrale via Garibaldi, con bancarelle di artigianato e oggettistica natalizia e ai mercatino dell’usato con gli hobbisti. Alle 16.30 ‘Alice’ al teatro CorTe e un’ora più tardi l’accensione dell’albero di Natale creativo e sostenibile.