Modenatoday.it - A Castelnuovo musica, letture e talk per ricordare John Lennon

Leggi su Modenatoday.it

Tre momenti per rendere omaggio a un gigante dellae della cultura. Quest’anno, in occasione dell’anniversario della scomparsa diavvenuta l’8 dicembre 1980, è in programma una minirassegna di tre incontri tradal vivo,e quiz dedicati allo stessoe ai Fab.