8 dicembre a Roma | 5 eventi top in programma il giorno dell’Immacolata

Natale è alle porte e in occasione delsono tanti gliprevisti a. L’8segna l’inizio del periodo più bello dell’anno per la maggior parte delle persone. Ecco, allora, quali sono gliprevisti nella città eterna. Cosa fare l’8Di seguito 5da non perdere l’8:Omaggio del Papa alla Beata Vergine Maria, in occasione della FestivitàConcezione, alle 15.15 Papa Francesco farà visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore per rendere omaggio all’immagine “Salus Populini”. Intorno alle ore 15.45 si recherà in piazza Mignanelli per omaggiare la scultura della Beata Vergine Maria.Accensione albero di Natale a Piazza del Popolo alle 18, in piazza del Popolo, avrà luogo la cerimonia di accensione dell’albero di Natale e delle luminarie di via del Corso.