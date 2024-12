X Factor 2024 la finale in Piazza Plebiscito | dove vederla ospiti e chi sono i finalisti

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Tutto pronto per ladi X, che si svolgerà per la prima volta in esterna con un palco allestito nel cuore di Napoli, in. La serata vedrà la proclamazione del vincitore tra i quattro: Lorenzo Salvetti, Mimì, I PATAGARRI e Les Votives. Appuntamento giovedì 5 dicembre alle .