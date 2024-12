Ilrestodelcarlino.it - Vismara: Parlani insignito dal Coni con la Stella di bronzo

In occasione dell’annuale Festa dello Sport, organizzata dalprovinciale di Pesaro/Urbino, sono stati consegnati i premi ad atleti e dirigenti che si sono distinti nei vari settori sportivi. In quello calcistico, il presidente delCalcio Flavioè statodella "dial merito Sportivo". Tutta la società fa i complimenti a Flavio per questo ulteriore riconoscimento ricevuto dal, perché oltre ad essere da sempre appassionato di sport, ha svolto per molti anni il ruolo di dirigente e poi negli ultimi 29 anni quello di presidente delCalcio. Molto conosciuto nel mondo dello sport pesarese e regionale soprattutto per il suo modo leale e civile nell’approcciarsi, sempre attento alle problematiche dei ragazzi nell’ambito sportivo e sociale. Si è esposto direttamente con i vertici della politica locale, sia per ristrutturare una prima volta l’impianto sportivo e di nuovo anche dopo l’alluvione che lo ha distrutto.