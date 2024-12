Vincitori del concorso PNRR | dove e quando frequenteranno il percorso abilitante? SOS dai docenti di B016 Puglia

Leggi su Orizzontescuola.it

delDDG n. 2575/2023 per la scuola secondaria che all'atto dell'assunzione , che potrà avvenire entro il 31 dicembre 2024, non avranno ancora conseguito l'abilitazione potranno farlo con i Percorsi Abilitanti di cui al DPCM 2024/25, da avviare per l'anno scolastico 2024/25. Ididovranno frequentare i percorsi da 30 o 36 CFU. L'articolodelil? SOS daidi