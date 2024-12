Ilgiorno.it - Villa Cortese, di notte tenta di rubare in un negozio di parrucchiere: colto sul fatto

(Milano) – Stava forzando la serratura di undied è statosuldai carabinieri, avvisati da una persona che stava assistendo altivo di effrazione: l’uomo è stato infine condannato a restare nella sua abitazione dalle 22 alle 6 del mattino e all’obbligo di firma, ma il paradosso è che a oggi il soggetto risulta essere senza fissa dimora ed è quindi complicato comprendere dove debba trascorrere le sue notti per essere reperibile in caso di controllo. Ilto furto è avvenuto la sera dello scorso 28 novembre a, in via Pacinotti: qui un 35enne residente a- già noto alle forze dell’ordine, pregiudicato e senza fissa dimora - ha provato a forzare l’ingresso di undi. Qualcuno si è però accorto deltivo di effrazione e ha dunque avvertito le forze dell’ordine di quanto stava accadendo.