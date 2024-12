Inter-news.it - VIDEO – Inter-Parma, antivigilia: sguardo all’infermeria | Inter Chat

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.00 coninsui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. Nella puntata andata in diretta oggi, focus sul match contro ilcon una novità sui rientri.IN? Ritorna l’appuntamento con, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. Si lavora per svuotare l’infermeria a due giorni dalla sfida di San Siro contro il, specialmente per quanto riguarda i recuperi di Carlos Augusto e Francesco Acerbi. Preparazione a una sfida importantissima, prima, poi, della trasferta di Champions League contro il Bayer Leverkusen. Ne abbiamo parlato nel pomeriggio con Romina Sorbelli in conduzione, accompagnata dal direttore Davide Conzales e Massimiliano Picca.