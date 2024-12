Genovatoday.it - VIDEO | "In Liguria": la rivisitazione di "In Italia" di Fabri Fibra con Alex Flyer, Franca Lai, Tiler e altri

Leggi su Genovatoday.it

Ci son mugugni che qualcuno ti dirà, ci sono soldi che nessuno ti darà: perché siamo "In", come recita laal pesto della canzone "In" diuscita oggi, mercoledì 4 dicembre. Non una semplice parodia, quella proposta da, Talita Consalvo, Mike Fc.