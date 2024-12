Anteprima24.it - Vicenda Solitek, l’opposizione: “Approccio serio e responsabile”

Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dei gruppi consiliari PD- Città Aperta- Misto- Civico 22- Civici e Riformisti. “Con riguardo allaprendiamo atto della interlocuzione intervenuta tra il Sindaco Mastella e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, e della conseguente decisione di attivare un Tavolo tecnico a Roma, presso la sede del Ministero, per elaborare una strategia concreta finalizzata a scongiurare che l’investimento sfumi. Era esattamente quello che chiedevamo nel Consiglio Comunale dello scorso 22 ottobre con un ordine del giorno inspiegabilmente respinto dalla maggioranza. Prevale ora undiverso, più, che, ci auguriamo, possa dare frutti positivi. Per parte nostra continueremo a sollecitare tutte le iniziative utili a preservare l’importante progetto imprenditoriale, confidando nell’impegno corale di tutti i soggetti istituzionali che possono concorrere a determinare un buon esito della”.