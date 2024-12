Livornotoday.it - Viale Italia, 16enne ferito nello scontro tra auto e scooter

Leggi su Livornotoday.it

Unè stato soccorso dai volontari della Svs dopo un incidente stradale avvenuto intorno alle 16.30 di oggi, mercoledì 4 dicembre, in via, all'incrocio con via Carlo Mayer, davanti alla gelateria Popolare. È qui che locon a bordo il minorenne si sarebbe scontrato con un