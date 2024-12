Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2024 ore 18:45

Leggi su Romadailynews.it

DEL 4 DICEMBREORE 16.20 MARCO CILUFFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA PONTINASIAMO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA,CHE PROVOCA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONIPASSIAMO SUL RACCORDO ANULARE,IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E DIRAMAZIONESUD.IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA.CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALESEMPRE CODE DALLA TANGENZIALE A VIA DEI FIORENTINI, IN DIREZIONE DEL RACCORDO,SEMPRE VERSO IL RACCORDOINCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA E SLARIADALLA TANGENZIALEE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBOCODE TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.