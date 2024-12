Formiche.net - Vi spiego l’approccio laico dell’Iss sul Fentanyl nella terapia del dolore. Scrive Bellantone

Leggi su Formiche.net

Il tema delladel, affrontato in un recente incontro organizzato da Formiche, con particolare riferimento all’uso dei farmaci analgestici oppiodi riveste grande importanza non solo sul piano scientifico, ma anche su quello assistenziale e sociale. Il diritto dei cittadini ad accedere alle cure palliative e alladelè sancito dalla legge n. 38 del 15 marzo 2010. Sebbene si riscontrino ancora una serie di importanti criticitàpiena applicazione di tale legge (difficoltà riguardo al funzionamento delle reti locali di cure palliative, l’integrazione di queste strutture sul territorio, l’attivazione di percorsi assistenziali di presa in carico del paziente nelle diverse realtà regionali, l’esigua presenza nei territori dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA), la disomogeneità dell’offerta formativa universitaria e post-universitaria), non c’è dubbio che essa rappresenti una misura di civiltà, che tutela la dignità e la qualità della vita del malato fino al suo termine.