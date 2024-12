Today.it - Venezia, ora Di Francesco rischia: i possibili sostituti

Eusebio Disi gioca tutto nella gara tra il suoe il Como che si disputerà al Penzo domenica 8 dicembre. E' una vera e propria ultima spiaggia per il tecnico e forse per tutta la stagione dei lagunari oggi ultimi in classifica con soli 8 punti e a meno quattro dalla salvezza. .