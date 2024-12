Quotidiano.net - Vela Gialla di Scampia, l’ultima fase dello sgombero. Presto la demolizione

Napoli, 4 dicembre 2024 – Le ultime famiglie stanno dando l’addio alladia Napoli: è in corso da ieri lo. Le operazioni sono volte alla successivastabile, che anticiperanno una ricostruzione prevista dal progetto ‘Restart’. Gli sgomberi stanno procedendo senza problemi di sorta. Ma, come per ogni persona che abbandona la propria casa per sempre, i sentimenti stanno giocando un ruolo importante. In molti hanno lasciato scritte in ricordo del tempo vissuto tra le mura della: “Grazie casa mia per avermi ospitato”, “Casa ci mancherai”, sono alcune delle frasi lasciate sulle pareti. Entro la fine dell’anno, si procederà con lodellaRossa, anche per via dei pericoli incombenti determinati dalle precarie condizioni statiche.