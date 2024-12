Quotidiano.net - Valditara, 'faremo un protocollo con la fondazione Cecchettin'

"Abbiamo un obiettivo comune che è quello di combattere la violenza contro le donne. Ci interessa lavorare concretamente, seriamente. il tema è troppo importante perché possa essere oggetto di strumentalizzazioni di qualsiasi genere. Vogliamo lavorare insieme, abbiamo stilato una serie di possibili interventi, innanzitutto untra lae il ministero per individuare delle azioni comuni che passino fra l'altro anche per la formazione dei docenti all'interno del percorso di educazione civica che prevede per la prima volta l'educazione al rispetto e l'educazione al rispetto per le donne". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Giuseppeal termine dell'incontro con Ginoal ministero. Si pensa anche alla "raccolta di buone pratiche che possano essere d'ausilio anche all'interno delle scuole, l'utilizzo del tutoring e quindi delle testimonianze dei giovani che li veda anche protagonisti.