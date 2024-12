Lanazione.it - Valdinievole Montecatini a caccia dei quarti

Leggi su Lanazione.it

Per ilè il momento degli ottavi di finale di Coppa Italia di Promozione. Le due vittorie consecutive conquistate, sebbene di misura, in campionato lasciano ben sperare per un’altra prova d’orgoglio della squadra guidata da mister Fabbri. Oggi ore 15 si giocano gli ottavi ed il gruppo è atteso a Marginone per decidere chi proseguirà il cammino verso il turno successivo. Il tecnico termale non si scompone: "Godiamoci questo momento importante che ci ha fatto risalire in classifica e ci ha reagalto anche un po’ di serenità e tranquillità – ha commentato Fabbri –. Vincere di misura cercando di crederci sempre è un segno che la squadra, anche se in forma rimaneggiata, sta cercando di dare il meglio di se. C’è da lavorare ancora per continuare a migliorare. Ora però pensiamo alla Coppa Italia: vogliamo giocarci tutte le chance fino alla fine.