Today.it - Una donna è stata colpita da una piastra metallica caduta dal balcone di un palazzo

Leggi su Today.it

Unada un oggetto metallico caduto (o lanciato: bisognerà accertarlo) da uned èportata in ospedale in codice rosso. L'episodio è avvenuto a Napoli, in piazza Garibaldi. Laferita è una 43enne di nazionalità georgiana. Èsoccorsa e trasportata.