Ultime Notizie Roma del 04-12-2024 ore 13 | 10

dailynews radiogiornale ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Filippo è stato condannato all’ergastolo e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici Per l’omicidio di Giulia cecchettin l’ex fidanzata uccisa al 11 novembre 2023 con 75 coltellate la sentenza dei giudici della Corte d’Assise di Venezia è stata messa dopo oltre 7 ore di camera di consiglio accolta la richiesta dell’accusa ma non sono state riconosciute le aggravanti della crudeltà e del reato di minacce la difesa aveva chiesto le amanti generiche facendo leva sulla insussistenza della premeditazione consapevole della sua condanna è stato il commento del legale di durezza giornata di calcio di ieri a Seul il presidente Yong cheol che prima dichiarato la legge marziale per poi fare marcia indietro poche ore dopo di fronte alle proteste di piazza all’opposizione unanime del parlamento oltre che probabilmente alle pressioni delle auto americano dopo aver formalmente il revocato la misura d’emergenza ha ritirato il personale militare che era stato di impiegato Gioia dei manifestanti sudcoreani in piazza che hanno festeggiato il dietrofront il principale sindacato degli studenti detto uno sciopero generale fino alle dimissioni del presidente Ion è ancora no la risposta di John Elkann l’invito a presentarsi al Parlamento italiano per riferire della crisi di stellantis comunicato Alberto Gusmeroli della Lega presidente della commissione attività produttive della camera Ho avuto un colloquio telefonico con giamaicano presidente di stellantis EA fronte della mia rinnovata richiesta di audizione ha ringraziato per Attenzione che il parlamento continua a riservare al settore Automotive e a stella ntis in questa fate a Tuttavia spirito di attendere la chiusura del tavolo di interlocuzione con il Ministero delle imprese del made in Italy sarà possibile individuare un momento successivo al confronto istituzionale come anche richiesto delle mozioni presentate in Parlamento a Giorgio vi parlo da Torre Grande e custode degli attuali valori del MoVimento 5 Stelle valori sono scomparsi in questi tre anni tutti i miei progetti che mi andava il mago di Oz non sono stati mai accorti non si è fatto più trovare da me l’ha detto il garante del Movimento 5 stelle Beppe Grillo in un video sul suo blog dell’epiteto riservato dal fondatore del Movimento all’attuale presidente Giuseppe Conte nel video Grillo guida un carro funebre i valori sono stati traditi aggiunto cronaca è una storia che fa riflettere quella che arriva da Treviso dove Marco Magrin 53 anni è stato trovato senza vita nel garage dove viveva Vittima del freddo e forse di malore aggravato dalle precarie condizioni in cui versava un lavoro in italiano Come tanti che non è riuscito a far fronte al carro affitti e ti ritrovato senza un tetto con uno sfratto per capicollo tratta esecutivo arrivato dopo l’ennesima affitto non pagato e nonostante avessi un impiego non è riuscito a trovare una soluzione alternativa se non quella di andare a vivere nel box auto della casa che aveva lasciato era riuscito Infatti a tenerti le chiavi all’insaputa dei padroni di casa invano sui social aveva ricercato un appartamento sostenibile con le sue finanze e ci fermiamo qui a voi ancora l’augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa