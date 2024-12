Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 04-12-2024 ore 08:10

dailynews radiogiornale Buona giornata Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio Alta tensione in Corea del Sud dopo che il presidente sudcoreano Io ho un su chi è Cola dichiarato la legge marziale di emergenza invocando la Come misure necessarie per proteggere il paese delle Forze comuniste della Corea del Nord il provvedimento è stato annullato all’unanimità dopo il voto dell’assemblea Nazionale avvenuto in maniera rocambolesca per impedirlo erano stati fatti atterrare elicotteri Sul tetto del parlamento sudcoreano nel quale erano le truppe del comando militare creato dopo la dichiarazione della legge marziale voltiamo ora pagina cronaca ci sono divertimenti che non tornano gli investigatori in merito alla morte di Maria Cristina pugliese trovata morta nel bagno della propria abitazione nel tardo pomeriggio di domenica primo dicembre a Caldiero in provincia di Verona il primo ad essere stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura risulta essere il compagno Marco è stato proprio lui a dare l’allarme ai Carabinieri dopo aver trovato il corpo senza vita della ventisettenne nata a Marina di Gioiosa Ionica ma da 24 anni residente in Veneto l’ergastolo per Filippo Turetta oltre al pagamento delle spese processuali di custodia in carcere all’interdizione perpetua dai pubblici uffici lo hanno deciso i giudici della Corte d’Assise di Venezia al termine di una camera di consiglio durata circa 5 ore la giuria presieduta dalla togato Stefano manduzio ha colto in pieno la richiesta di condanna formulata dalla procura ha confermato le accuse per il meizu M3 del motore Spoon capi omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchetti uccisa con 75 coltellate la sera del 11 novembre 2023 più mani confermano lo spostamento di decine di famiglie dei villaggi nella campagna occidentale di ama come jurin cha tae-hyun curon verso la città di latakia nel nord della Siria in quartieri di amarsi piano metodi bombardamenti in bici da parte degli jihadisti di HTS di altre frazioni nei due ci sarebbero rimasti uccisi lo sport ottavi di finale Coppa Italia Milan Sassuolo finisce Bologna Monza 40 Feltrinelli rossoneri volano quindi ai quarti o bag a ortolini dominguets e Castro regalano il poker hai rotto blu i marcatori del diavolo Reggio Calabria e doppietta di KO per i neroverdi brianzoli e noi ci fermiamo qui a voi l’augurio di una buona giornata Un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa