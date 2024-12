Ilgiorno.it - Ufficio acquisti per combustione

Per azienda in Arcore di impianti per lasi cerca 1 assistenteche si occupi di attività di redazione ordini, gestione logistica, documentazione trasporto. Si chiede diploma di maturità, inglese sufficiente e buona conoscenza del pacchetto Office. Si offre contratto a tempo determinato. Cv a [email protected] , rif. 30NOV2410.