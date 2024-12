Calcionews24.com - Udinese, Nani: «Bijol piace all’Inter, ma la verità sulla trattativa è questa. Sui risultati…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Gianluca, direttore tecnico dell’, sull’interesse dell’Inter per Jaka. Tutti i dettagli in merito Gianluca, direttore tecnico dell’, ha parlato a Tv12 del futuro di Jakain vista del calciomercato.– «? Sarei caduto dalle nuvole se un giocatore forte come lui non rientrasse nei desideri dell’Inter. Ma questo .