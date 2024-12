Feedpress.me - Ucciso a colpi di pistola a New York Brian Thompson, ceo della divisione assicurativa UnitedHealth

Il CEOdiè statodi arma da fuoco fuori dall’ hotel Hilton di New. Secondo la polizia,, 50 anni, è rimasto vittima di un «attacco mirato». Era nell’hotel poco prima delle 7 di questa mattina, in arrivo in anticipo per una conferenza , quando un uomo a volto coperto che lo stava aspettando gli ha sparato ripetutamente.