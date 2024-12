Romatoday.it - Turista picchiata e rapinata da due uomini a bordo del bus notturno

Leggi su Romatoday.it

Immobilizzata eè statada una coppia di banditi adel bus. Vittima unache si trovava su un mezzo pubblico in transito in Centro Storico. In manette due cittadini egiziani di 19 e 20 anni, arrestati dalla polizia.Le indagini dei poliziotti del.